Врачи признали смертельную опасность дневного сна

Китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане нашли связь между продолжительностью сна и риском опасных заболеваний. Результаты исследований приводятся в пресс-релизе опубликованном на EurekAlert!.

Исследование проводилось в течение шести лет в нем приняли участие 31 750 человек, средний возраст которых составил 62 года. В начале наблюдений у участников не было зарегистрировано никаких проблем с сердечно-сосудистой системой, а к окончанию исследования у 1557 человек случился инсульт.

Выяснилось, что у тех людей, кто спал днем или девять и более часов ночью, риск инсульта на 23% выше, чем у тех, кому было достаточно 7-8 часов ночного сна. У людей, кто долго спал ночью и любил вздремнуть днем, риск инсульта увеличивался на 85%.