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Врачи признали смертельную опасность дневного сна 

Рамблер 2 часа назад
Врачи признали смертельную опасность дневного сна
Фото: depositphotos.com
Китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане нашли связь между продолжительностью сна и риском опасных заболеваний. Результаты исследований приводятся в пресс-релизе опубликованном на EurekAlert!.
Исследование проводилось в течение шести лет в нем приняли участие 31 750 человек, средний возраст которых составил 62 года. В начале наблюдений у участников не было зарегистрировано никаких проблем с сердечно-сосудистой системой, а к окончанию исследования у 1557 человек случился инсульт.
Выяснилось, что у тех людей, кто спал днем или девять и более часов ночью, риск инсульта на 23% выше, чем у тех, кому было достаточно 7-8 часов ночного сна. У людей, кто долго спал ночью и любил вздремнуть днем, риск инсульта увеличивался на 85%.
Ранее «Рамблер» писал, как продуктивно провести день после бессонной ночи.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
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