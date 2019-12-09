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Роженицы обвинили роддом в детских травмах 

Рамблер 3 часа назад
Видео рассказывает о ЧП в московском здравоохранении. После жалоб пациенток заведующую роддомом №27 Марину Сармосян не только уволили с работы, но и заключили под арест до конца февраля. Женщины, чьи дети появились на свет в этом роддоме, завили, что им отказали в кесаревом сечении, из-за чего малыши родились с травмами. На экс-заведующую заведено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости , Видео
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