Роженицы обвинили роддом в детских травмах

Видео рассказывает о ЧП в московском здравоохранении. После жалоб пациенток заведующую роддомом №27 Марину Сармосян не только уволили с работы, но и заключили под арест до конца февраля. Женщины, чьи дети появились на свет в этом роддоме, завили, что им отказали в кесаревом сечении, из-за чего малыши родились с травмами. На экс-заведующую заведено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».