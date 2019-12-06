Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа

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Двухлетнему ребенку с деформацией черепа не смогли помочь врачи 

Рамблер 28 минут назад
Двухлетней Софии Гизатуллиной из Башкирии не смогут сделать операцию на голову.
У девочки деформирован череп, но даже израильские врачи не смогут сделать ей операцию из-за гидроцефалии (скапливание в мозгу жидкости во время сна).
"В ходе обследования выяснилось, что у Софии много других заболеваний, в частности, диагностирована гидроцефалия. Из-за этого проведение операции на череп невозможно. Сейчас обследуют сросшиеся ручки и ножки, решают, можно ли что-то сделать. Сколько еще они будут находиться в Израиле, пока неизвестно", — сообщила волонтер Регина Биргулиева.
При этом волонтер считает, что в невозможности сделать ребенку операцию виноваты башкирские врачи.
"Все, что сейчас выяснили в Израиле, я уверена, можно было обнаружить намного раньше. Просто местные врачи, фельдшер в поселке отнеслись к своей работе халатно, никто ребенком не занимался", — отметила Регина.
Напомним, что о тяжелобольной девочке стало известно после того, как ее отказывались брать в детский сад. Это вызвало широкий общественный резонанс, а региональные власти решили отправить Софию на лечение в Израиль.
Ранее "Рамблер" сообщал, что американскую девочку с "пятном Бэтмена" прооперировали на Кубани.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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