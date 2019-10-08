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Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали на Кубани 

Рамблер 17 часов назад
Девочке, которая родилась с родимым пятном, напоминающим маску, не смогли помочь врачи в родной Америке. Ребенка с такой родинкой, как ранее писал "Рамблер", пообещали прооперировать российские медики. Сегодня "Российская газета" сообщает, что первая операция завершилась успешно. Хирурги удалили часть невуса на лобной части до бровей. Следующая операция может быть возможна через 1,5-2 месяца, когда поврежденные ткани заживут.
Напомним, что американские врачи не взялись помогать девочке, поскольку им для этого нужно было бы выполнить около сотни различных процедур. Врачи из Краснодара сообщили, что у них есть технология, которая поможет справиться с "пятном Бэтмена" быстрее и с меньшим вмешательством в организм.
Новости , Видео , "Российская газета"
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