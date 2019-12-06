Врача скорой без бахил не пропустили к больному 

На видео попали препирательства женщины, вызвавшей скорую к ребёнку, и врача, которая отказывалась надевать бахилы. Медик несколько раз объяснила, что надевать бахилы специалистам скорой помощи запрещено приказом Минздрава, поскольку это противоречит технике безопасности. Однако хозяйка квартиры продолжала агрессивно настаивать на своём. В итоге медик покинула квартиру. Видео авторы разместили в Сети, очевидно, рассчитывая на поддержку. Однако комментаторы раскритиковали хозяйку квартиры, написав, что время, которое врач потратила на разговоры, могло стоит какому-нибудь пациенту жизни.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что врачи реанимировали женщину, сердце которой не билось 6,5 часов.