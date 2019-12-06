Врачи реанимировали женщину, сердце которой не билось 6,5 часов

В Испании врачам удалось реанимировать 34-летнюю женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-за сильнейшего переохлаждения.

Так, врачи клиники Vall d'Hebron в Барселоне сообщили местным СМИ о несчастном случае, который произошел еще 3 ноября.

Оказалось, что британка Одри Мэш с мужем прогуливались по горам, но вдруг потеряла сознание. Мужчина рассказал, что у Одри не было пульса, дыхания и признаков жизни. Когда на место прибыли спасатели, температура ее тела уже опустилась до 18 °C.

Однако в клинике для ее реанимации медики экстренно использовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации и каким-то чудом восстановили сердечную деятельность.

Врачи были крайне удивлены, когда не обнаружили у женщины никаких неврологических последствий кроме потери чувствительности пальцев рук.

"Наступило быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца", — объяснил сотрудник клиники Эуард Аргудо.

Специалисты отмечают, что это исключительный случай, который в Испании произошел впервые.