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Врачи реанимировали женщину, сердце которой не билось 6,5 часов 

Рамблер 1 час назад
В Испании врачам удалось реанимировать 34-летнюю женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часов из-за сильнейшего переохлаждения.
Так, врачи клиники Vall d'Hebron в Барселоне сообщили местным СМИ о несчастном случае, который произошел еще 3 ноября.
Оказалось, что британка Одри Мэш с мужем прогуливались по горам, но вдруг потеряла сознание. Мужчина рассказал, что у Одри не было пульса, дыхания и признаков жизни. Когда на место прибыли спасатели, температура ее тела уже опустилась до 18 °C.
Однако в клинике для ее реанимации медики экстренно использовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации и каким-то чудом восстановили сердечную деятельность.
Врачи были крайне удивлены, когда не обнаружили у женщины никаких неврологических последствий кроме потери чувствительности пальцев рук.
"Наступило быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца", — объяснил сотрудник клиники Эуард Аргудо.
Специалисты отмечают, что это исключительный случай, который в Испании произошел впервые.
Ранее "Рамблер" рассказывал о причинах и способах предотвращения остановки сердца.
Видео дня. Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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