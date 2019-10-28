Специалисты назвали причину остановки сердца и способы ее предотвращения

Ежегодно десятки спортсменов умирают из-за внезапной остановки сердца, многие списывают это на тяжелую физическую нагрузку, плохой сон и ненормированный график профессионалов. Но так ли это? Грозит ли такой исход людям с меньшей нагрузкой на сердце, с другим ритмом и образом жизни? "Рамблер" постарался выяснить что делать в критической ситуации.

Внезапная остановка сердца может настигнуть человека даже несмотря на то, что в последнее время сердце активно работало и не предвещало никаких скачков. По данным Минздрава, только в России ежегодно от внезапной остановки сердца погибает от 8 до 16 человек на каждые 10 тысяч населения. Самый большой процент смертности среди мужчин — 89%.

Многие специалисты утверждают, что одной из причин остановки сердца является расстройство психики. Очень часто мы слышим фразу «воспринимать все близко к сердцу». Именно такие жизненные ситуации, наносящие сильный эмоциональный удар, и являются одним из самых главных рычагов, запускающих болезни, связанные с сердцем.

первый этап: головокружение и сильная слабость;

через 10-20 секунд потеря сознания;

через 20-30 секунд начинают развиваться судороги — клонические конвульсии, смена периодов сокращения и расслабления;

редкое дыхание, появление одышки;

после 2 минуты наступает клиническая смерть;

расширение зрачков, отсутствие реакции на свет;

побледнение кожи, а позже цианоз (кожа начинает синеть). Что же происходит при остановке сердца?