Ежегодно десятки спортсменов умирают из-за внезапной остановки сердца, многие списывают это на тяжелую физическую нагрузку, плохой сон и ненормированный график профессионалов. Но так ли это? Грозит ли такой исход людям с меньшей нагрузкой на сердце, с другим ритмом и образом жизни? "Рамблер" постарался выяснить что делать в критической ситуации.
Внезапная остановка сердца может настигнуть человека даже несмотря на то, что в последнее время сердце активно работало и не предвещало никаких скачков. По данным Минздрава, только в России ежегодно от внезапной остановки сердца погибает от 8 до 16 человек на каждые 10 тысяч населения. Самый большой процент смертности среди мужчин — 89%.
Многие специалисты утверждают, что одной из причин остановки сердца является расстройство психики. Очень часто мы слышим фразу «воспринимать все близко к сердцу». Именно такие жизненные ситуации, наносящие сильный эмоциональный удар, и являются одним из самых главных рычагов, запускающих болезни, связанные с сердцем.
Что же происходит при остановке сердца?
- первый этап: головокружение и сильная слабость;
- через 10-20 секунд потеря сознания;
- через 20-30 секунд начинают развиваться судороги — клонические конвульсии, смена периодов сокращения и расслабления;
- редкое дыхание, появление одышки;
- после 2 минуты наступает клиническая смерть;
- расширение зрачков, отсутствие реакции на свет;
- побледнение кожи, а позже цианоз (кожа начинает синеть).
Большинство врачей уверены, чтобы предотвратить появление внезапной остановки сердца, нужно прислушиваться к своему организму и соблюдать определенные рекомендации:
- Если у вас появляется боль в области груди вместе с одышкой, незамедлительно проведите обследование сердца. Ведь своевременное обращение за помощью является одним из главных способов предотвращения смертельного исхода;
- При уже случившейся внезапной остановке сердца необходимо в первые 5-7 минут успеть сделать непрямой массаж сердца пострадавшему;
- Не употреблять медикаменты, усиливающие кровообращение или препараты, способствующие учащению работы сердца без назначения врача. Такое лечение подходит людям с определенной историей болезни, связанной с сердечной недостаточностью.