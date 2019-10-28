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Специалисты назвали причину остановки сердца и способы ее предотвращения 

Рамблер 5 часов назад
Ежегодно десятки спортсменов умирают из-за внезапной остановки сердца, многие списывают это на тяжелую физическую нагрузку, плохой сон и ненормированный график профессионалов. Но так ли это? Грозит ли такой исход людям с меньшей нагрузкой на сердце, с другим ритмом и образом жизни? "Рамблер" постарался выяснить что делать в критической ситуации.
Внезапная остановка сердца может настигнуть человека даже несмотря на то, что в последнее время сердце активно работало и не предвещало никаких скачков. По данным Минздрава, только в России ежегодно от внезапной остановки сердца погибает от 8 до 16 человек на каждые 10 тысяч населения. Самый большой процент смертности среди мужчин — 89%.
Многие специалисты утверждают, что одной из причин остановки сердца является расстройство психики. Очень часто мы слышим фразу «воспринимать все близко к сердцу». Именно такие жизненные ситуации, наносящие сильный эмоциональный удар, и являются одним из самых главных рычагов, запускающих болезни, связанные с сердцем.
Что же происходит при остановке сердца?
  • первый этап: головокружение и сильная слабость;
  • через 10-20 секунд потеря сознания;
  • через 20-30 секунд начинают развиваться судороги — клонические конвульсии, смена периодов сокращения и расслабления;
  • редкое дыхание, появление одышки;
  • после 2 минуты наступает клиническая смерть;
  • расширение зрачков, отсутствие реакции на свет;
  • побледнение кожи, а позже цианоз (кожа начинает синеть).
Большинство врачей уверены, чтобы предотвратить появление внезапной остановки сердца, нужно прислушиваться к своему организму и соблюдать определенные рекомендации:
  • Если у вас появляется боль в области груди вместе с одышкой, незамедлительно проведите обследование сердца. Ведь своевременное обращение за помощью является одним из главных способов предотвращения смертельного исхода;
  • При уже случившейся внезапной остановке сердца необходимо в первые 5-7 минут успеть сделать непрямой массаж сердца пострадавшему;
  • Не употреблять медикаменты, усиливающие кровообращение или препараты, способствующие учащению работы сердца без назначения врача. Такое лечение подходит людям с определенной историей болезни, связанной с сердечной недостаточностью.
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Теги:
ЗОЖ , Видео
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