Изменение климата грозит женщинам преждевременными родами

Специалисты считают, что в жаркие дни существенно возрастает риск преждевременных родов. Соответсвующее исследование опубликовано в издании Nature Climate Changе. Ученые уверены, что последствиями глобального потепления женщины столкнутся уже в этом столетии.

Эксперты подсчитали, что в США с 1969 по 1988 год из-за жаркой погоды раньше времени на свет появлялось примерно 25000 новорожденных в год. В среднем дети рождались раньше срока на 6 дней, а в отдельных случаях — на две недели. В совокупности внутриутробное развитие детей сократилось на 150 000 часов.

По оценке ученых, риск преждевременных родов увеличивается при температуре выше 32,2 градуса Цельсия. Жара провоцирует выработку окситоцина, также причиной ранних родов может стать нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

В настоящее время количество ранних родов продолжает расти, а сокращение внутриутробного развития, по прогнозам ученых, может увеличиться до 250 000 часов.