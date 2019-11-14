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Какие проблемы со здоровьем мы зарабатываем до рождения 

Рамблер 3 часа назад
Какие болезни мы зарабатываем до рождения
Фото: depositphotos.com
Многие люди скептически относятся к убеждению о том, что эмоциональное состояние женщины во время беременности неразрывно связано с тем, каким вырастет ее ребенок. А между тем это на самом деле так. На примере нескольких заболеваний "Рамблер" объясняет, почему.

Ожирение и диабет

Диабет нередко передается ребенку генетически, как и склонность к излишнему весу. Однако порой эти заболевания связаны с другим фактором. Если мать малыша голодала во время беременности, риск возникновения у него в будущем ожирения или диабета куда выше, чем у детей тех мам, которые питались правильно.

Когнитивные расстройства

Тревожность для женщины в положении — явление абсолютно нормальное. Однако медики рекомендуют будущим матерям свести ее к минимуму. Дело в том, что тревожные расстройства в период беременности крайне негативно сказываются на когнитивных способностях детей. Они гораздо хуже запоминают информацию, им сложнее концентрироваться на чем-то и изучать что-либо.

Низкая самооценка

Зачастую на формирование самооценки влияет окружение, в котором растет ребенок. Однако нередко бывает и так, что малыш рождается неуверенным в себе, из-за того, что мать… не планировала его рожать и в течение всей беременности относилась к плоду пренебрежительно. И в подростком возрасте, и даже во взрослой жизни нежеланных детей мучают неврозы, они бывают крайне пессимистичны и чересчур зависимы от чужого мнения.
Видео дня. Почему на пальцах вырастают шишки
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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