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Женщина в коме услышала крик дочери и прижала ее к груди 

Рамблер 6 часов назад
Женщина из американского Сан-Франциско, пробывшая в коме месяц, пробудилась из-за крика дочери и прижала ее к груди. Об этом сообщили западные СМИ.
Оказалось, что 42-летняя Мария Лаура Феррейра пережила нападение грабителя, когда остановилась на своем мотоцикле. Падая на землю, женщина ударилась головой и впала в кому.
Врачи сообщили семье, что Лаура вряд ли сможет выжить и даже предложили пожертвовать ее органы нуждающимся в пересадке больным. Однако муж женщины отказался, выразив полную уверенность в том, что его жена проснется.
Спустя месяц пребывания супруги в коме, мужчина решил привести в палату их двухлетнюю дочь. Девочка начала плакать так, как делала обычно, когда была голодна. Женщина неожиданно отодвинула халат и прижала малышку к груди.
При этом Лаура делала это так, будто находится в сознании, а очевидцы, видя объятия матери с дочерью, не могли сдержать слез.
Однако женщина пока так и не пришла в сознание и все еще не реагирует на голоса людей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как мать обнаруживала у сына смертельную болезнь по фотографии.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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