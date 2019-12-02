Женщина в коме услышала крик дочери и прижала ее к груди

Женщина из американского Сан-Франциско, пробывшая в коме месяц, пробудилась из-за крика дочери и прижала ее к груди. Об этом сообщили западные СМИ.

Оказалось, что 42-летняя Мария Лаура Феррейра пережила нападение грабителя, когда остановилась на своем мотоцикле. Падая на землю, женщина ударилась головой и впала в кому.

Врачи сообщили семье, что Лаура вряд ли сможет выжить и даже предложили пожертвовать ее органы нуждающимся в пересадке больным. Однако муж женщины отказался, выразив полную уверенность в том, что его жена проснется.

Спустя месяц пребывания супруги в коме, мужчина решил привести в палату их двухлетнюю дочь. Девочка начала плакать так, как делала обычно, когда была голодна. Женщина неожиданно отодвинула халат и прижала малышку к груди.

При этом Лаура делала это так, будто находится в сознании, а очевидцы, видя объятия матери с дочерью, не могли сдержать слез.

Однако женщина пока так и не пришла в сознание и все еще не реагирует на голоса людей.