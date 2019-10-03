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Мать увидела на фото сына смертельную болезнь 

Рамблер 4 часа назад
Мать увидела на фото сына смертельную болезнь
Фото: Stacey DeClerk
Англичанка спасла сыну жизнь, обнаружив на его фото признак смертельного заболевания.
Стейси Деклерк рассматривала снимки полугодовалого сына Броуди и заметила в его правом зрачке странный отблеск. Обеспокоенная мать тут же начала искать объяснение этому в сети. Все указывало на рак, но она отказывалась в это верить.
Тем не менее, когда ребенок стал хуже видеть, Деклерк отвела его к врачу. По результатам осмотра, медики пришли к выводу, что у малыша ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза.
После этого ребенка немедленно отправили в лондонскую больницу и провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии. В результате лечения Броуди остался без бровей и ресниц, но размер опухоли значительно уменьшился.
Теперь ребенку предстоит регулярно посещать врачей, пока ему не исполнится пять лет.
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