Мать увидела на фото сына смертельную болезнь

Англичанка спасла сыну жизнь, обнаружив на его фото признак смертельного заболевания.

Стейси Деклерк рассматривала снимки полугодовалого сына Броуди и заметила в его правом зрачке странный отблеск. Обеспокоенная мать тут же начала искать объяснение этому в сети. Все указывало на рак, но она отказывалась в это верить.

Тем не менее, когда ребенок стал хуже видеть, Деклерк отвела его к врачу. По результатам осмотра, медики пришли к выводу, что у малыша ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза.

После этого ребенка немедленно отправили в лондонскую больницу и провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии. В результате лечения Броуди остался без бровей и ресниц, но размер опухоли значительно уменьшился.

Теперь ребенку предстоит регулярно посещать врачей, пока ему не исполнится пять лет.