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Российский ребенок почти год проходил с резиновой прокладкой в носу 

Рамблер 3 часа назад
Российский ребенок год проходил с резинкой в носу
Фото: depositphotos.com
Из носа шестилетнего россиянина извлекли резиновую прокладку, которая попала туда около года назад. Операцию провели врачи Научно-исследовательского института оториноларингологии (НИКИО) имени Свержевского.
Оказалось, что родители мальчика пожаловались медикам на его трудности при дыхании через правую ноздрю и специфический запах из носа ребенка.
Причем симптомы обнаружились еще 10 месяцев назад. Медики районной поликлиники промыли носовые пазухи ребенка и провели диагностику. Оказалось, что у него в носу застряла двухсантиметровая резиновая прокладка.
Операция по извлечению инородного тела прошла успешно и никаких деформаций носовых пазух у мальчика не произошло.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как женщина откашлялась и сломала десять ребер.
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Редактор:  Диана Овсепян
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