Российский ребенок год проходил с резинкой в носу

Российский ребенок почти год проходил с резиновой прокладкой в носу

Из носа шестилетнего россиянина извлекли резиновую прокладку, которая попала туда около года назад. Операцию провели врачи Научно-исследовательского института оториноларингологии (НИКИО) имени Свержевского.

Оказалось, что родители мальчика пожаловались медикам на его трудности при дыхании через правую ноздрю и специфический запах из носа ребенка.

Причем симптомы обнаружились еще 10 месяцев назад. Медики районной поликлиники промыли носовые пазухи ребенка и провели диагностику. Оказалось, что у него в носу застряла двухсантиметровая резиновая прокладка.

Операция по извлечению инородного тела прошла успешно и никаких деформаций носовых пазух у мальчика не произошло.