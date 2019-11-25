Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что на самом деле сахар делает с организмом
Что на самом деле сахар делает с организмом
ЗОЖ
Врач сообщил, как нельзя принимать антибиотики
Врач сообщил, как нельзя принимать антибиотики
Болезни и лекарства
Ученые научились определять рак по капле крови
Ученые научились определять рак по капле крови
Новости
Как предотвратить остеопороз правильным питанием
Как предотвратить остеопороз правильным питанием
Болезни и лекарства

Женщина сломала десять ребер из-за ночного кашля 

Рамблер 2 часа назад
Женщина откашлялась и сломала десять ребер
Фото: depositphotos.com
Молодая жительница одной из китайских провинций попала в больницу с переломом десяти ребер после ночного приступа кашля.
Так, 20-летней китаянке после приступов кашля врачи диагностировали астму, дали ингалятор и отправили домой. Однако кашель не прекращался. Спустя несколько дней она проснулась от сильной боли в груди.
Врачи сделали рентген и выяснили, что девушка своим кашлем сломала десять ребер. Они объяснили это слишком низкой плотностью ее костей из-за очень маленького уровня кальция и фосфора у нее и острого дефицита витамина D.
Оказалось, что девушка умышленно старалась реже выходить на солнце, потому как мечтала об очень светлой коже. А если и выходила "на свет", обильно мазалась лосьоном от загара. Это привело к серьезной нехватке витамина D.
Ранее "Рамблер"сообщал о том, какой диагноз врачи поставили жертвам вампиров.
Видео дня. Грозит ли менингит тем, кто ходит без шапки
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле сахар делает с организмом
Что на самом деле сахар делает с организмом
Врач сообщил, как нельзя принимать антибиотики
Врач сообщил, как нельзя принимать антибиотики
Ученые научились определять рак по капле крови
Ученые научились определять рак по капле крови
Как предотвратить остеопороз правильным питанием
Как предотвратить остеопороз правильным питанием 4
Почему нужно беречь суставы
Почему нужно беречь суставы
Видео
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
01:54
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
Болезни и лекарства
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
15:50
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
Болезни и лекарства
Что такое «висцеральный жир»
08:45
Что такое «висцеральный жир»
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как бороться с «грудной жабой»
08:02
Как бороться с «грудной жабой»
Болезни и лекарства
Как не заразиться герпесом
48:51
Как не заразиться герпесом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
О чем говорит высокий гемоглобин
02:41
О чем говорит высокий гемоглобин
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть