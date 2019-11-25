Женщина откашлялась и сломала десять ребер

Женщина сломала десять ребер из-за ночного кашля

Молодая жительница одной из китайских провинций попала в больницу с переломом десяти ребер после ночного приступа кашля.

Так, 20-летней китаянке после приступов кашля врачи диагностировали астму, дали ингалятор и отправили домой. Однако кашель не прекращался. Спустя несколько дней она проснулась от сильной боли в груди.

Врачи сделали рентген и выяснили, что девушка своим кашлем сломала десять ребер. Они объяснили это слишком низкой плотностью ее костей из-за очень маленького уровня кальция и фосфора у нее и острого дефицита витамина D.

Оказалось, что девушка умышленно старалась реже выходить на солнце, потому как мечтала об очень светлой коже. А если и выходила "на свет", обильно мазалась лосьоном от загара. Это привело к серьезной нехватке витамина D.