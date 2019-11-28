Мама маленькой американки Луны Феннер показала в социальных сетях промежуточный результат операции по удалению родимого пятна.
Напомним, девочке, родившейся с невусом (родимым пятном на лице, которое напоминало маску) отказали в помощи врачи из США. Российские медики на операцию все-таки решились.
Соцсети
Для этого Луна и ее мать Кэрол прилетели в Краснодар. На опубликованных снимках, отметила Кэрол, видно результат сразу после операции. Об окончательных изменениях можно будет судить спустя месяц, когда заживут затронутые ткани.
Соцсети
Ранее "Рамблер" писал, что врач посоветовал пациентке, пришедшей на прием, съездить к святым мощам.