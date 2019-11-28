Мать ребенка с родимым пятном во все лицо показала результат операции

Мама маленькой американки Луны Феннер показала в социальных сетях промежуточный результат операции по удалению родимого пятна.

Напомним, девочке, родившейся с невусом (родимым пятном на лице, которое напоминало маску) отказали в помощи врачи из США. Российские медики на операцию все-таки решились.

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Для этого Луна и ее мать Кэрол прилетели в Краснодар. На опубликованных снимках, отметила Кэрол, видно результат сразу после операции. Об окончательных изменениях можно будет судить спустя месяц, когда заживут затронутые ткани.