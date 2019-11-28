Врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам

Врач из Севастополя посоветовал одной из своих пациенток съездить к мощам святителя Луки. Отоларинголог предложил поездку к святым местам в том случае, если доказательная медицина не возымеет эффекта, отмечает телеграм-канал "Подъем!".

Действия ЛОРа уже раскритиковал авторитетный врач и ведущий Александр Мясников . Он назвал издевательством над пациенткой действия своего коллеги. Мясников уверен, что больная, побывавшая на приеме у ЛОРа, все же приняла эту рекомендацию за насмешку, иначе бы не опубликовала фотографию с направлением к святым местам в Сеть.

"Писать рецепты: "Обратитесь к такой-то святой, если не помогут лекарства" — это богохульство с точки зрения всех религий",

— отметил он.