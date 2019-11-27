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Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ 

Рамблер 1 час назад
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
Фото: depositphotos.com
Депутаты от партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предложили запретить рекламу лекарственных препаратов в теле— и радиопрограммах. На одном из ближайших заседаний Госдума рассмотрит инициативу в первом чтении.
По мнению депутатов, из-за навязчивой рекламы люди реже посещают врачей и больше занимаются самолечением. По статистике, лишь 13-20% в случае болезни обращаются к специалистам, 60% приобретают лекарства и пытаются вылечиться самостоятельно. В связи с этим депутаты подчеркнули:
"Мало кто обращает внимание на фразы о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста. Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу».
Сторонники законопроекта привели данные ВОЗ, согласно которым самолечение занимает пятое место в списке причин смертности по всему миру.
На сегодняшний день по всему Евросоюзу любая рекламе безрецептурных лекарственных препаратов запрещена.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что лекарства начали продавать в кредит.
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Комментарии4 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Владимир Жириновский , ЕС , ВОЗ , Госдума , ЛДПР
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