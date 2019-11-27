Депутаты предложили запретить рекламу лекарств

Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ

По мнению депутатов, из-за навязчивой рекламы люди реже посещают врачей и больше занимаются самолечением. По статистике, лишь 13-20% в случае болезни обращаются к специалистам, 60% приобретают лекарства и пытаются вылечиться самостоятельно. В связи с этим депутаты подчеркнули:

"Мало кто обращает внимание на фразы о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста. Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу».

Сторонники законопроекта привели данные ВОЗ , согласно которым самолечение занимает пятое место в списке причин смертности по всему миру.