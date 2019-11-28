Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
У любителя сырого мяса нашли паразитов в мозгу
У любителя сырого мяса нашли паразитов в мозгу
Новости
Врачи удалили у 17-летнего подростка 232 зуба
Врачи удалили у 17-летнего подростка 232 зуба
Болезни и лекарства
Врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам
Врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам
Новости
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Болезни и лекарства

Названа опасная бактерия, которая есть в каждом доме 

Рамблер 27 минут назад
Названа опасная бактерия, которая живет в квартирах
Фото: depositphotos.com
Ученые провели исследование и пришли к выводу, что домашняя среда превосходно подходит для распространения различных бактерий. Эти бактерии, ко всему прочему, могут быть устойчивы к антибиотикам.
Именно к такому заключению пришли специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает издание MedicalXpress.
В частности в подавляющем большинстве домов и квартир были найдены следы бактерий стафилококка. Оказалось, что данная бактерия есть у половины людей и одной трети домашних животных.
Исследователи обнаружили следы стафилококка на дверных ручках, ручках шкафов и холодильника, смесителях, столешницах, выключателях для света, а также мышках и клавиатурах.
В качестве профилактики врачи рекомендуют чаще мыть руки, два раза в день чистить зубы и предпочитать душ, а не горячую ванну.
Ранее "Рамблер" писал, что врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам.
Видео дня. Что делать с липомой
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У любителя сырого мяса нашли паразитов в мозгу
У любителя сырого мяса нашли паразитов в мозгу
Врачи удалили у 17-летнего подростка 232 зуба
Врачи удалили у 17-летнего подростка 232 зуба
Врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам
Врач посоветовал пациентке съездить к святым мощам 3
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака 6
Ученые объяснили, зачем людям снятся кошмары
Ученые объяснили, зачем людям снятся кошмары
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
В России перестанут сертифицировать лекарства
01:27
В России перестанут сертифицировать лекарства
Новости
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
12:13
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
Болезни и лекарства
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
01:42
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
Наука
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Что делать с липомой
26:04
Что делать с липомой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
14:26
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Болезни и лекарства
Почему дергается глаз
04:45
Почему дергается глаз
Наука ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение