Названа опасная бактерия, которая живет в квартирах

Названа опасная бактерия, которая есть в каждом доме

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что домашняя среда превосходно подходит для распространения различных бактерий. Эти бактерии, ко всему прочему, могут быть устойчивы к антибиотикам.

Именно к такому заключению пришли специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает издание MedicalXpress.

В частности в подавляющем большинстве домов и квартир были найдены следы бактерий стафилококка. Оказалось, что данная бактерия есть у половины людей и одной трети домашних животных.

Исследователи обнаружили следы стафилококка на дверных ручках, ручках шкафов и холодильника, смесителях, столешницах, выключателях для света, а также мышках и клавиатурах.

В качестве профилактики врачи рекомендуют чаще мыть руки, два раза в день чистить зубы и предпочитать душ, а не горячую ванну.