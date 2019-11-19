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Нерадивая медсестра заразила пациентов ВИЧ 

Рамблер 55 минут назад
Видео рассказывает о чрезвычайном происшествии на Ставрополье: там пять пациентов больницы заразились ВИЧ прямо в стенах лечебного заведения. Как выяснилось, медсестра, ставившая капельницы, использовала многоразовую иглу и не проводила нужную обработку. В то же время в больнице проходил лечение пациент с ВИЧ, от которого вирус и передался ещё троим взрослым и двум детям. Заражение произошло ещё в 2018 году, но выяснилось это спустя несколько месяцев. Смотрите ролик и узнайте, что грозит безалаберной медсестре.
Ранее «Рамблер» рассказал о Малышевой, которая заявила, что противовирусные препараты вызывают рак. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости , Болезни и лекарства , Видео
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