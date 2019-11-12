Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак

Малышева заявила, что противовирусные препараты вызывают рак

Противовирусные препараты могут спровоцировать развитие раковых клеток. Об этом Елена Малышева рассказала утром в своей передаче "Жить здорово".

Так, некоторые препараты, которые мы обычно считаем противовирусными, на самом деле созданы для терапии и профилактики раковых новообразований после курса химиотерапии. А вот борьба с вирусом работает лишь как побочный эффект.

"Если у вас нормальный или повышенный уровень белых клеток крови, некоторые препараты могут нанести вам непоправимый вред. Они способны спровоцировать рост.

Если у вас в организме существует потенциально онкологичная клетка, лишний раз ее рост стимулировать совершенно не стоит. Но о ее наличии вы можете даже не знать", объяснила Малышева.

Отметим, что доказательств подобным заявлениям, пока нет.