Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак

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Малышева заявила, что противовирусные препараты вызывают рак 

Рамблер 6 часов назад
Противовирусные препараты могут спровоцировать развитие раковых клеток. Об этом Елена Малышева рассказала утром в своей передаче "Жить здорово".
Так, некоторые препараты, которые мы обычно считаем противовирусными, на самом деле созданы для терапии и профилактики раковых новообразований после курса химиотерапии. А вот борьба с вирусом работает лишь как побочный эффект.
"Если у вас нормальный или повышенный уровень белых клеток крови, некоторые препараты могут нанести вам непоправимый вред. Они способны спровоцировать рост.
Если у вас в организме существует потенциально онкологичная клетка, лишний раз ее рост стимулировать совершенно не стоит. Но о ее наличии вы можете даже не знать", объяснила Малышева.
Отметим, что доказательств подобным заявлениям, пока нет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи назвали неожиданный симптом, который говорит о возможном появлении онкологии. 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео , Елена Малышева
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