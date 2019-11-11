Медики назвали незаметный симптом скорого появления рака

Медики определили единый симптом, который способен предсказать скорое развитие онкологических заболеваний.

Так, специалисты считают, что быстрое появление сытости может быть первым сигналом раковых заболеваний.

По их словам, жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, и человек, потребляя маленькое количество еды, чувствует себя сытым или даже испытывает вздутие живота.

При таком симптоме следует обратиться к врачу. Кроме того, тревожными сигналами могут стать внезапная слабость, пожелтение кожи и беспричинная потеря веса.