Стало ясно, к чему приведет отказ от картошки и хлеба

Отказ от хлеба, картофеля и других углеводов может привести к увеличению риска сердечных болезней. Такая низкоуглеводная может спровоцировать мерцательную аритмию. Об этом говорят американские ученые, проанализировавшие 13000 пациентов по историям болезни за последние 20 лет.
Специалисты выяснили, что у тех, кто исключил из рациона углеводы, гораздо чаще встречаются болезни сердечно-сосудистые болезни.
В частности, резкое уменьшение употребления каш, хлеба, картофеля провоцировало мерцательную аритмию, усталость, проблемы с дыханием, головокружение.
Кардиологи предположили, что причиной стал отказ от продуктов с противовоспалительными характеристиками. При этом, не знавшие о своей болезни люди даже становились жертвами инфаркта или инсульта.
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