Стало ясно, к чему приведет отказ от картошки и хлеба

Ученые выяснили, к чему приведет отказ от картофеля и хлеба

Отказ от хлеба, картофеля и других углеводов может привести к увеличению риска сердечных болезней. Такая низкоуглеводная может спровоцировать мерцательную аритмию. Об этом говорят американские ученые, проанализировавшие 13000 пациентов по историям болезни за последние 20 лет.

Специалисты выяснили, что у тех, кто исключил из рациона углеводы, гораздо чаще встречаются болезни сердечно-сосудистые болезни.

В частности, резкое уменьшение употребления каш, хлеба, картофеля провоцировало мерцательную аритмию, усталость, проблемы с дыханием, головокружение.

Кардиологи предположили, что причиной стал отказ от продуктов с противовоспалительными характеристиками. При этом, не знавшие о своей болезни люди даже становились жертвами инфаркта или инсульта.