Россияне узнали, какие сочетания продуктов опасны

Россиянам рассказали, какие сочетания продуктов опасны для здоровья

Эндокринолог-диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала, какие популярные у россиян сочетания продуктов вредят здоровью.

К примеру, молоко нежелательно смешивать с какао. Дело в том, что щавелевая кислота, которая входит в состав какао-бобов, блокирует усвоение кальция. А если у человека мочекаменная болезнь, то ему и вовсе лучше навсегда отказаться от какао на молоке, — молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов. Именно они ухудшают состояние больного.

Помимо этого Иванникова посоветовала отказаться от употребления белого хлеба с вареньем. Поскольку оба эти продукта содержат быстрые углеводы, их чрезмерное употребление может спровоцировать сахарный диабет и ожирение.

Врач также рекомендовала ограничить употребление отрубей с молоком. В отрубях содержится фитиновая кислота, — она связывается с кальцием из молока и формирует нерастворимые соединения. За счет этого полезные минералы не усваиваются, а процесс пищеварения затрудняется.

Однако самым опасным сочетанием продуктов, по мнению Иванниковой, является пицца и газировка:

«Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка».

По словам эксперта, газировка и пицца провоцируют тяжесть в желудке, вздутие живота и повышенный уровень сахара в крови.