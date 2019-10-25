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Россиянам рассказали, какие сочетания продуктов опасны для здоровья 

Рамблер 3 часа назад
Россияне узнали, какие сочетания продуктов опасны
Фото: depositphotos.com
Эндокринолог-диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала, какие популярные у россиян сочетания продуктов вредят здоровью.
К примеру, молоко нежелательно смешивать с какао. Дело в том, что щавелевая кислота, которая входит в состав какао-бобов, блокирует усвоение кальция. А если у человека мочекаменная болезнь, то ему и вовсе лучше навсегда отказаться от какао на молоке, — молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов. Именно они ухудшают состояние больного.
Помимо этого Иванникова посоветовала отказаться от употребления белого хлеба с вареньем. Поскольку оба эти продукта содержат быстрые углеводы, их чрезмерное употребление может спровоцировать сахарный диабет и ожирение.
Врач также рекомендовала ограничить употребление отрубей с молоком. В отрубях содержится фитиновая кислота, — она связывается с кальцием из молока и формирует нерастворимые соединения. За счет этого полезные минералы не усваиваются, а процесс пищеварения затрудняется.
Однако самым опасным сочетанием продуктов, по мнению Иванниковой, является пицца и газировка:
«Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка».
По словам эксперта, газировка и пицца провоцируют тяжесть в желудке, вздутие живота и повышенный уровень сахара в крови.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые помогают бросить курить.
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Теги:
Болезни и лекарства
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