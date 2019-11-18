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Ученые нашли способ лечения хронических болезней печени 

Рамблер 2 часа назад
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали революционный способ лечения алкогольного гепатита.
Так, эксперты предложили лечить хроническую болезнь печени с помощью специальных вирусов.
В частности, найденные вирусы будут поражать устойчивые к антибиотикам бактерии, которые является причиной смерти большого числа зависимых от алкоголя с этим заболеванием.
Под действием этих вирусов бактерии прекращают выделять токсины, поражающие организм. В скором времени ученые проведут испытание нового метода на людях.
Ранее "Рамблер" сообщал, как эксперты предлагают "перезагрузить" больную печень.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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