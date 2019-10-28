Эксперты рассказали, как улучшить работу печени

Печень — это главный фильтр организма, один из самых важных органов в теле человека наравне с сердцем и легкими. Медики рассказали, какие методы помогут "перезагрузить" печень и дадут ей вернуться в здоровое состояние.

Питание

Для оздоровления печени надо полностью исключить из своего меню алкогольные напитки. Да, пиво тоже. Раз в месяц — все равно слишком часто. На переработку алкоголя печень тратит слишком много гепатоцитов, что делает ее уязвимой для воспалений. Печень любит чистую воду — следите за качеством воды, используемой для чая. Кстати, слишком крепкий чай пить не стоит. Пищу следует принимать регулярно, в одно и то же время. На фоне питания от случая к случаю может развиться дискинезия желчевыводящих путей, которая способствует появлению камней в желчном пузыре и вредит здоровью печени. Из полезных продуктов для укрепления печени эксперты советуют горькую зелень, например рукколу и кресс-салат, а также тыкву, капусту, свеклу, морковь, чеснок (но не слишком много), кабачки и грейпфруты.

Спорт

Здоровью печени вредит неподвижный образ жизни и помогают регулярные занятия спортом, особенно плавание и ходьба на свежем воздухе.

Табак

Табачный дым ядовит для человека. Пока печень пытается справитсья с последствиями никотиной интоксикации, о ее оздоровлении не может идти и речи. Надо отказаться от курения, хотя это и крайне нелегко — никотин вызывает сильнейшее привыкание, граничащее по степени зависимости с самыми опасными из запрещенных препаратов.

Лекарства

Печени помогает отсутствие лекарств, особенно различных болеутолителей типа панадола, ибупрофена, а также антибиотиков. Если врач не прописал вам препарат, не стоит принимать его наугад — этим можно нанести печени непоправимый вред.

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