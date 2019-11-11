Создано мощное лекарство против рака

Создано лекарство, препятствующее распространению рака

Прорыв в лечении рака совершили ученые Университета Джона Хопкинса в США.

Они создали препарат, блокирующий метаболизм глутамина, необходимого раковым образованиям для роста. Такое действие оказало соединение JHU083.

Кроме того, вещество изменяет микроокружение злокачественных опухолей и тем самым повышает их уязвимость перед иммунной системой.

Препарат проверили на моделях лимфомы, рака толстой кишки и меланомы у мышей. Оказалось, что найденное соединение повышало выживаемость, уменьшая рост опухолей. Так, когда животным снова вводили раковые клетки, организм их отторгал. Это свидетельствует о том, что у них сформировалась мощная иммунная память.