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Создано лекарство, препятствующее распространению рака 

Рамблер 59 минут назад
Создано мощное лекарство против рака
Фото: depositphotos.com
Прорыв в лечении рака совершили ученые Университета Джона Хопкинса в США.
Они создали препарат, блокирующий метаболизм глутамина, необходимого раковым образованиям для роста. Такое действие оказало соединение JHU083.
Кроме того, вещество изменяет микроокружение злокачественных опухолей и тем самым повышает их уязвимость перед иммунной системой.
Препарат проверили на моделях лимфомы, рака толстой кишки и меланомы у мышей. Оказалось, что найденное соединение повышало выживаемость, уменьшая рост опухолей. Так, когда животным снова вводили раковые клетки, организм их отторгал. Это свидетельствует о том, что у них сформировалась мощная иммунная память.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи связали с раком и сердечные проблемы.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Джон Хопкинс
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