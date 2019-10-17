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В больницах выявлены очаги кори 

Рамблер 2 часа назад
Специалист Роспотребнадзора сообщила о выявлении групповых очагов кори в лечебных учреждениях. Как сообщила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова на научно-практической конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы", чаще всего виноватыми оказываются врачи, которые не сделали необходимые прививки или предоставили заведомо неверную информацию о количестве вакцинированных. Отдельно Елена Ежлова отметила, что не все медики привиты от кори. Также эксперт привела стастистику, в прошлом году корь была выявлена у 17 человек из миллиона, в этом году — уровень заболеваемости чуть выше. Тем не менее это не такой высокий показатель, как в других странах. Так, на Украине, в Сербии, Грузии и Албании заболели от 500 до 1200 человек из миллиона, уточнила Елена Ежлова.
Ранее "Рамблер" писал, как россияне на самом деле относятся к прививкам.
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Новости , Видео , Роспотребнадзор
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