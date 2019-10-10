В онкоцентре Блохина выявлены крупные нарушения

Скандал вокруг НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина продолжается. Минздрав нашел серьезные нарушения в медицинском учреждении в ходе проверки. Об этом рассказала директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, как сообщает РИА Новости.

Врачи подготовили письмо, в котором указали на то, что новый директор отделения Светлана Варфоломеева может испортить высокие стандарты лечения, принятые в отдлении. Байбарина признала эти обвинения серьезными, врачи проверили документацию и обнаружили "очень серьезные нарушения".

Тем не менее ТАСС сообщает, что комиссия Минздрава не сочла эти нарушения достаточными для увольнения Светланы Варфоломеевой.

Также появилась информация о том, что существует неофициальный указ не принимать на работу в медучреждения уволившихся из НМИЦ Блохина врачей. Об этом рассказали два бывших специалиста из онкоцентра и пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Иван Коновалов в разговоре с Daily Storm.