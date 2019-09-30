Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе

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Онкологи центра Блохина заявили о массовом увольнении 

Рамблер 1 час назад
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявление на увольнение. Так врачи выразили свой протест против нового руководства больницы.
"Мы, а также те, кто с нами, заявляем о своем решении уволиться. Поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам чстно выполнять свой врачебный долг. Заявления уже написаны!"
— рассказали врачи в своем открытом видеообращении.
Медики пожаловались на ужасные условия, в которых приходится работать, а тяжело больным — находится. Вместо того, чтобы обратить внимание на эти проблемы, врачей "травят" и всячески выживают, поясняют они.
Напомним, руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года: НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева.
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