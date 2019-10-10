Названо число россиян с расстройствами психики

Названо число россиян с расстройствами настроения

Врачи объявили, сколько жителей России страдает различными расстройствами настроения. Врач-психиатр Московского института психоанализа Владимир Файнзильбер напомнил, что, по статистике ВОЗ , в 2018 году такие расстройства наблюдались у 22% людей. Об это сообщает РИА Новости.

В 95% случаев у пациентов диагностируется депрессия. При этом уровень заболеваемости шизофренией остается на прежнем уровне в течение нескольких десятилетий.

Также врач рассказал, что чаще всего с психическими расстройствами — невротического и даже психотического характера — сталкиваются жители крупных городов, это тесно связано с высоким ритмом жизни.