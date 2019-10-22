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Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов 

Рамблер 41 минуту назад
Видео рассказывает о новой разработке российских учёных — средстве для лечения ожогов. Ожоги считаются одной из самых тяжёлых травм, они доставляют настоящие мучения и очень долго заживают. При больших площадях поражения отмершие ткани отравляют другие органы, из-за чего отказывают почки и печень. Чаще всего, именно поэтому пациенты умирают. Новинка отечественных специалистов ускоряет восстановление клеток и позволяет здоровым клеткам появляться активнее. Лабораторные испытания уже завершены, теперь препарат будут испытывать в клиниках.
Ранее "Рамблер" выяснил, почему чесночное молоко считают чудо-лекарством.
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