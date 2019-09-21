Почему чесночное молоко считают чудо-лекарством

Почему чесночное молоко считается лекарством от ста недугов

Одной из заслуг народной медицины можно считать рецепт чудодейственного чесночного молока.

Известно, что чеснок обладает свойствами мощного природного антибиотика, а в сочетании с молоком он приобретает целый список полезных качеств, при этом избавляясь от стойкого чесночного запаха, который многим неприятен.

Во-первых, чесночное молоко снизит уровень «плохого» холестерина, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.

Чеснок способствует и очищению печени, а также помогает ей фильтровать кровь. Дело в сере, входящей в его состав.

При артрите такой напиток способен уменьшить воспаление и снизить болевые ощущения.

Крме того, теплое молоко с чесноком успокоит нервы и поможет изюавиться от бессоницы. а вареный чеснок используют также каа народное средство от импотенции.

А если добавить в чесночное молоко щепотку куркумы, как отмечают эксперты, получится эффективное отхаркивающее средство.

Чаще всего для приготовления такого напитка советуют смешивать 500 мл молока состаканом воды. В кипящую жидость добавить около 10 измельченных зубчиков чеснока, а затем засыпать еще две чайные ложки сахара.