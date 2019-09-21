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Почему чесночное молоко считается лекарством от ста недугов 

Рамблер 8 часов назад
Почему чесночное молоко считают чудо-лекарством
Фото: depositphotos.com
Одной из заслуг народной медицины можно считать рецепт чудодейственного чесночного молока.
Известно, что чеснок обладает свойствами мощного природного антибиотика, а в сочетании с молоком он приобретает целый список полезных качеств, при этом избавляясь от стойкого чесночного запаха, который многим неприятен.
Во-первых, чесночное молоко снизит уровень «плохого» холестерина, что улучшит работу сердечно-сосудистой системы.
Чеснок способствует и очищению печени, а также помогает ей фильтровать кровь. Дело в сере, входящей в его состав.
При артрите такой напиток способен уменьшить воспаление и снизить болевые ощущения.
Крме того, теплое молоко с чесноком успокоит нервы и поможет изюавиться от бессоницы. а вареный чеснок используют также каа народное средство от импотенции.
А если добавить в чесночное молоко щепотку куркумы, как отмечают эксперты, получится эффективное отхаркивающее средство.
Чаще всего для приготовления такого напитка советуют смешивать 500 мл молока состаканом воды. В кипящую жидость добавить около 10 измельченных зубчиков чеснока, а затем засыпать еще две чайные ложки сахара.
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