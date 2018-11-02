В Москве проведут уникальные лекции для врачей в рамках поручения Путина

На готовящуюся программу борьбы с онкологическими заболеваниями потребуется порядка 1 триллиона рублей, заявил в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин . Глава государства подчеркнул, что в первую очередь для борьбы с раковыми заболеваниями необходимо развитие ранней диагностики, своевременная постановка диагноза.

Врачи ультразвуковой диагностики в России постоянно проходят усовершенствование своих знаний и станут неотъемлемой частью в реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, предложенной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Министерство здравоохранения Российской Федерации 8–10 ноября 2018 года в Москве проведет Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов, основной темой которого станет «Диагностика и лечение в онкологии. Шаг вперед ради жизни».

9 ноября 2018 года в рамках Конгресса будет проведена уникальная школа подготовки врачей по ультразвуковой диагностике. Тематика школы предусматривает фундаментальное рассмотрение наиболее актуальных вопросов ультразвуковой диагностики заболеваний печени и почек у взрослых и детей. Лекции выстроены по типу «от простого к сложному» и рассчитаны на все уровни подготовки специалистов по ультразвуковой диагностике. Среди рассматриваемых тем лекций будут вопросы ультразвуковой анатомии, методик ультразвукового исследования, включая самые современные: эластография, эхоконтрастирование, FUSION-технологии в диагностике различных патологических состоянии печени и почек у больных всех возрастов.

Особо следует выделить лекцию профессора, доктора медицинских наук, Александра Васильевича Зубарева, посвященную мультипараметрическому исследованию почек, где будет представлен уникальный подход к синхронному одномоментному применению данных лучевых методов исследования КТ, МРТ, УЗИ и ангиографии в диагностике различных патологических состояний.