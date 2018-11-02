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Профессор Зубарев поделится с врачами уникальными методиками
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Профессор Зубарев поделится с врачами уникальными методиками 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ФГБУ "Клиническая больница №1"
Консультант Главного медицинского управления УД Президента РФ по ультразвуковой диагностике, доктор медицинских наук, профессор Александр Зубарев 9 ноября поделится с коллегами уникальными методиками, которые он применяет в России.
Прошедший стажировки в Европе и США доктор, прочтет лекцию для врачей, посвященную мультипараметрическому исследованию почек. Профессор расскажет коллегам об уникальном подходе к синхронному одномоментному применению данных лучевых методов исследования КТ, МРТ, УЗИ и ангиографии в диагностике различных патологий, позволяющим в некоторых случаях с точностью до 96% установить диагноз после первого исследования.
Школа по ультразвуковой диагностике откроет двери для врачей
Лекция пройдет в рамках Конгресса российского общества рентгенологов и радиологов, на котором будет проведена школа подготовки врачей по ультразвуковой диагностике.
Лекция начнется в 15:40 по адресу улица Новый Арбат, 36/9 (здание правительства Москвы). Вход свободный.
Профессор Зубарев в совершенстве владеет методиками компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенологии и ультразвуковыми способами исследования.
Профессора избрали вице-президентом Российской Ассоциации радиологов. Среди его учеников — четыре доктора и 35 кандидатов медицинских наук. Также Зубарев стал автором более десяти монографий, опубликовал 500 научных статей и получил два патента на изобретения.
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