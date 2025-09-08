В 1963 году американский школьник Рэнди Гарднер решил узнать, сколько можно прожить без сна. За его состоянием наблюдали ученые, и за 11 дней эксперимента мозг буквально перестал нормально работать.

Уже через сутки реакции напоминали состояние алкогольного опьянения. На третий день начали ухудшаться память и настроение, к пятому появились микросны – мозг отключался на секунды даже с открытыми глазами. На седьмой день подросток столкнулся с галлюцинациями и паранойей. А на одиннадцатый, после 264 часов без сна, он перестал различать слова и числа, путая реальность с воображением.

Почему мы дергаемся во сне

Хотя рекорд зафиксировала Книга Гиннесса, новые заявки на подобные эксперименты теперь не принимают – слишком опасно для здоровья. Хронический недосып ускоряет старение, разрушает нервную систему и повышает риск болезней сердца.