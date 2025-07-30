Видеоигры, особенно динамичные, способны буквально менять наш мозг. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в журнале Neuron в 2019 году. Согласно данным ученых, экшен-игры способствуют росту белого вещества – нервных волокон, соединяющих разные участки мозга. Особенно укрепляются связи между зонами, отвечающими за зрительное восприятие и моторику.

Это влияет не только на реакцию. Игры тренируют способность быстро анализировать ситуацию и принимать решения – навык, важный далеко за пределами гейминга. Помимо этого, они улучшают пространственное мышление и внимание к деталям.

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Одно из самых любопытных исследований посвящено игре Super Mario. Добровольцы играли в нее ежедневно на протяжении двух месяцев. В результате ученые зафиксировали увеличение серого вещества в участках мозга, отвечающих за ориентацию в пространстве.

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог Александр Панчин.