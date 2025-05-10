В рамках научных исследований получены новые данные о ряде инфекций

В рамках научных исследований и 27 экспедиций, проведенных специалистами России и Вьетнама за последние два года, получены данные о возбудителях новых, возвращающихся и социально значимых инфекциях, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что экспедиции проводились с использованием российских методик и оборудования. "В результате получены новые данные о современной эволюции и молекулярно-генетических особенностях возбудителей новых, возвращающихся и социально значимых инфекций", - отмечается в сообщении.

Среди исследованных возбудители таких инфекций, как высокопатогенный грипп птиц, арбовирусы, риккетсиозы, боррелиозы, трематодозы, вирусные гепатиты, корь, энтеровирусы. Полученная информация в числе прочего позволит прогнозировать их распространение, а также возможность заноса на территорию РФ.

Кроме того, на основе полученных результатов специалисты ведомства разработали и апробировали 28 тест-систем для выявления патогенных микроорганизмов, включая вирусы японского клещевого энцефалита, Нипах, денге, Зика и другие.