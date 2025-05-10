Найдена молекула, которая отключает защиту бактерий

Ученые из Франции разработали молекулу, которая может блокировать защитный механизм патогенных бактерий и не вредит полезной микрофлоре человека. Этот подход открывает новые возможности для борьбы с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Авторы работы подали заявки патенты и опубликовали результаты в журнале Nature Communications.

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Антибиотикорезистентность — серьезная угроза общественному здоровью. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от последствий антибиотикорезистентности умирает около 5 миллионов человек. К 2050 году она может стать ведущей причиной смертности.

Несмотря на то, что антибиотики существенно снизили уровень смертности от инфекционных заболеваний, их нерациональное применение привело к развитию устойчивости у бактерий. Эти препараты, как правило, нацелены на жизненно важные клеточные пути. Они обладают широким спектром действия, но низкой специфичностью, поэтому уничтожают большую часть микрофлоры и вызывают другие побочные эффекты. Поэтому выявление бактериальных мишеней и разработка противоинфекционных средств являются приоритетными научными и медицинскими задачами.

Исследователи обнаружили новое свойство белка Mfd (от mutation frequency decline, что переводится как «снижение частоты мутаций»). Он вырабатывается многими бактериями и необходим им для сопротивления иммунной системе хозяина. Также он помогает бактериям развивать устойчивость к антибиотикам.

Из библиотеки среди 5 миллионов молекул ученые выделили одну перспективную — NM102, способную связываться с белком Mfd и предотвращать его активацию.

Серия испытаний на насекомых и мышах показала: молекула не убивает бактерии напрямую, а действует только вместе с иммунной системой. Она снижает число опасных бактерий в органах, не затрагивая полезную микрофлору, а также подавляет способность патогенов мутировать, мешая им приобретать устойчивость к противомикробным препаратам.

Особенно обнадеживает то, что соединение эффективно против резистентных к существующим препаратам бактериальных штаммов, полученных от пациентов в стационарах. В рамках исследования ученые также упаковали препарат в капсулу из наночастиц, чтобы облегчить его доставку в организм. Уже поданы заявки на два патента — на идентификацию бактериальной мишени и на саму лекарственную молекулу.

Этот подход открывает новые возможности для борьбы с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. В настоящее время продолжается совместная работа над дальнейшим усовершенствованием и разработкой лекарственных препаратов.