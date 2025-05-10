Физиологи выяснили, почему у некоторых людей пальцы не морщатся в воде

Ученые Бингемтонского университета в США провели необычное исследование морщинок на пальцах, которые появляются из-за их пребывания в воде. Выяснилось, что они всегда одинаковые — независимо от времени погружения, а у некоторых людей узоры вообще не могут появиться.

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Два года назад доцент Гай Джерман опубликовал работу, объясняющую, почему кожа человека морщится после долгого пребывания в воде. Он выяснил, что кровеносные сосуды под кожей сокращаются после длительного погружения, вызывая появление морщинок. Однако вопрос, заданный одним из учеников Джермана, стал для него неожиданностью.

«Студент спросил: "А морщинки всегда образуются одинаково?" И я подумал: понятия не имею! Так это привело к новому исследованию» — вспоминает Джерман.

Новый эксперимент состоял из погружения пальцев участников в воду на 30 минут, а затем повторения погружения через сутки. Джерман обнаружил одинаковые узоры петель и гребней — оказалось, что узоры на пальцах остаются неизменными после многократных погружений.

«Кровеносные сосуды почти не меняют свое положение — они немного двигаются, но относительно друг друга остаются достаточно статичными. Это значит, что морщинки должны формироваться одинаково, и мы доказали это», — добавил ученый.

Команда Джермана сделала еще одно любопытное открытие. У одного из его студентов с повреждением срединного нерва морщинки на коже не образовывались совсем. Открытия Джермана, скорее всего, получит практическое применение в криминалистике — при дактилоскопии на местах преступления или идентификации тел, найденных после длительного пребывания в воде, пишет Phys.org.