Генетики научились устранять сердечную недостаточность

Американским учёным удалось восстановить утраченные функции сердца у свиней с тяжёлой сердечной недостаточностью с помощью инновационной генной терапии. Новая методика способна вернуть сердце к почти нормальному состоянию, что даёт надежду на эффективное лечение людей с подобными патологиями.

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Эксперимент проводился командой института Института сердечно-сосудистых исследований и обучения Норы Экклз Харрисон в Университете Юты. Ключевую роль сыграл специальный белок — кардиомостовый интегратор 1 (cBIN1), выработка которого у пациентов с сердечной недостаточностью сильно снижена.

Учёные вводили специальным образом подготовленный вирус, несущий копию гена cBIN1, в кровеносную систему свиней с искусственно вызванной сердечной недостаточностью. Через кровь вирус добрался до миокарда, откуда начал производить недостающий белок.

В результате опытов показатели функциональности сердца у экспериментальной группы животных существенно улучшились. В то время как контрольная группа погибла в течение нескольких месяцев. Все четыре свиньи, прошедшие процедуру введения вируса, остались живы.

«В истории исследований сердечной недостаточности мы не видели такой эффективности», — сказал Робин Шоу, один из старших авторов исследования.

Теперь команда намерена адаптировать разработанный метод для безопасного применения у людей. Уже в сентябре 2025 года планируется подать заявку для старта первого этапа клинических испытаний на людях.

Исследование опубликовано в журнале npj Regenerative Medicine.