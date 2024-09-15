Черниговская: сознание человека никогда не удастся скопировать на «‎флешку»

Сознание и индивидуальную личность человека никогда не удастся перенести на цифровой носитель, трансгуманисты ошибаются, сказала в интервью ТАСС директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская.

"Конечно, трансгуманисты могут заявить, что смогут перенести ваше сознание на флешку - особенно мощную - и сохранить всю информацию из вашего мозга. Но это обман. Они даже не могут ответить на элементарные вопросы. Например, в какой момент записывать эту информацию? В момент смерти в мозгу происходят биохимические процессы, которые противоречат такому переносу. Если раньше - тогда как можно записать все до мельчайших подробностей? Вкус губной помады, ощущение от прикосновения к дереву, бархату или наждачной бумаге, каждый запах, каждое движение. Это огромный объем данных. Можно, конечно, сказать: "У нас есть флешка или облако, способные хранить любые объемы информации." Но это пустые слова, потому что информация постоянно изменяется. Записать все невозможно, и никогда не будет возможно", - сказал она.

Nature: особые клетки таламуса отвечают за человеческое сознание

Трансгуманизм - концепция, предполагающая радикальное совершенствование человеческого организма с помощью современных технологий, в том числе и с помощью гипотетической технологии сканирования мозга и переноса сознания на цифровой носитель.