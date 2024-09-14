Обнаружены главные клетки мозга, отвечающие за сознание

Ученые из Мичиганского университета установили, что в процессах потери и возвращения сознания главную роль играют матричные клетки таламуса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Исследователи воспользовались методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для изучения изменений активности мозга у здоровых добровольцев до, во время и после применения пропофола в качестве средства седации. Этот быстродействующий внутривенный анестетик применяется для введения в общий наркоз.

Ученые установили, что во время глубокой седации наблюдается значительное снижение активности нейронов в таламусе, ответственного за обработку сенсорной информации. При этом обработка отдельных сенсорных сигналов сохраняется, но нарушается их связность.

Ученые выяснили, что важную роль в переходе в бессознательное состояние играют матричные клетки таламуса. Таламус является ключевой структурой, расположенной в начале коры больших полушарий. Он отвечает за передачу сенсорной и двигательной информации от органов чувств (за исключением обоняния) к соответствующим областям коры больших полушарий. Кроме того, эта область мозга играет важную роль в регуляции сна, бодрствования и концентрации внимания.

Интересно, что нейромедиатор ГАМК, который считался основным в механизме действия пропофола, оказался менее важным для человеческого сознания, чем предполагалось ранее.

Ранее ученые выяснили причину частых повреждений мозга при COVID-19.