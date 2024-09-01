Любители криптовалют оказались обладателями психопатических черт

Новое исследование, проведенное Университетом Торонто и Университетом Майами, выявило корреляцию между владением криптовалютой и психопатическими чертами. Исследование, в ходе которого был опрошен 2 001 взрослый американец, показало, что те, кто сильно вовлечен в криптовалюты, чаще проявляют черты, связанные с «темной триадой» — нарциссизм, макиавеллизм и психопатию.

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Согласно исследованию, криптоэнтузиасты часто испытывают недоверие к авторитетам и склонны верить в теории заговора. Кроме того, они более склонны посещать альтернативные и нестандартные социальные медиаплатформы. Данные свидетельствуют о том, что владельцы криптовалют обычно демонстрируют повышенную потребность в хаосе, паранойю, шизотипические черты и догматизм.

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В исследовании подчеркивается, что только 30% опрошенного населения сообщили, что владеют криптовалютой. Среди этих людей демографический профиль склоняется в сторону молодых, более образованных, высокодоходных мужчин, которые более религиозны.

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