Вырастили мозг и лечат депрессию: чем удивляют мир китайские ученые

Китайские ученые совершили «кетаминовый прорыв», дав надежду на исцеление миллионам людей с депрессией. Это ведь не просто скверное настроение, а очень серьезное психическое заболевание. От депрессивных расстройств в мире страдает почти 5% взрослых жителей планеты или около 280 млн человек. То есть это даже более распространенная патология, чем, например, рак.

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Депрессия чаще всего бывает у людей, которые перенесли инсульт или у кого есть тяжелые неврологические патологии (например, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз). Послеродовая депрессия - это тоже не миф: в течение первого года после родов риск депрессивных расстройств тоже повышается. Их испытывает более 10% беременных и только что родивших женщин.

Депрессия опасна прежде всего, как путь к самоубийству. Ежегодно более 700 тысяч человек на Земле погибают в результате суицидов. Они признаны четвертой по значимости причиной смерти у молодежи (в возрасте 15-29 лет).

Теперь, наверное, понятно, почему ученые во всем мире столько усилий тратят на поиски лекарств от депрессии. И китайские в том числе.

И вот, наконец, китайцы сделали революционное открытие - лечить депрессию можно с помощью кетамина. Все знают его как обезболивающее, а на самом деле это лекарство помогает от самой распространенной в мире болезни.

Китайские нейробиологи поделились своими наблюдениями в статье для журнала Science. Они не просто открыли способность кетамина лечить депрессию, но и детально выяснили, как это лекарство влияет на человеческий мозг.

Кетамин (открытый, между прочим, еще в 1962 году) долгое время считался наркотиком из-за его сильного галлюциногенного воздействия. Употребление кетамина в немедицинских целях было запрещено во многих странах, в том числе и в Китае. Пекин направил в ООН несколько петиций с требованием переквалифицировать этот препарат в категорию запрещенных наркотиков в связи с ростом масштабов злоупотребления.

Некоторые из долгосрочных побочных эффектов, связанных со злоупотреблением кетамином, включают необратимое повреждение мочевого пузыря, когнитивные нарушения и даже повреждение печени. В России кетамин применяют только для наркоза в клиниках, купить его в аптеке просто невозможно.

Однако затем ряд исследований показал, что кетамин можно использовать как антидепрессант. В том числе даже у пациентов с устойчивой к лечению депрессией. Хотя ученые все еще не были уверены, каким именно образом препарат достигает таких результатов.

Предыдущие исследования показали, что основной мишенью кетамина, вероятно, является рецептор NMDAR в человеческом мозге. Команда ученых, возглавляемая нейробиологами из Чжэцзянского университета, обнаружила, что кетамин, вводимый мышам, находящимся в депрессивном состоянии, избирательно подавлял нейронную активность в некоторых частях мозга. В тех самых, в которых «рождается» депрессия.

Естественно, легализовать запрещенный наркотик никто не будет. Но возможно создать новые препараты со схожей химической структурой, которые будут полезны именно при депрессии.

Традиционным антидепрессантам, которые воздействуют на такие нейромедиаторы (вещества, передающие сигналы в мозге), как дофамин и серотонин, часто требуются недели, чтобы начать действовать. Кетамин же сохраняет свою эффективность: несмотря на быстрое выведение из организма, антидепрессивное действие препарата на человека может продолжаться в течение нескольких дней.

Эту загадку китайцы также разгадали. Оказалось, что вещество связывается со специальными рецепторами в разных частях головного мозга человека. Естественно, на людях такие эксперименты еще не проводили, но детально изучили на лабораторных мышах.

Китайские ученые в статье для Science пишут, что их исследование не просто позволит вылечить депрессию, но и понять механизмы функционирования мозга. А это будет полезно, кстати, для создания искусственного интеллекта.

Исследователи Ли Гоци и Сюй Бо из Института автоматизации Китайской академии наук, а также Тянь Юнхун из Пекинского университета независимо друг от друга создали математическую модель мозга.

Теперь это позволит создать мозг в лаборатории. Естественно, он будет искусственный. Вместо нейронов - процессоры на основе кремния. Да и процессоров будет намного меньше, чем нейронов (их в мозгу 100 миллиардов, между которыми 100 триллионов синаптических связей).

Человеческий мозг при необычайной сложности имеет куда больший КПД, чем любой компьютер. Он потребляет всего около 20 ватт энергии. Что-то отдаленно похожее на человеческий мозг создала пока лишь Китайская академия наук в сотрудничестве со швейцарской корпорацией SynSense.

Это Speck – нейроморфный чип, похожий на мозг, со встроенными датчиками динамического зрения. По словам разработчиков, Speck не только повышает точность выполнения задач на 9%, но и снижает среднее энергопотребление на 60%.