Человеческий мозг – сложная система, состоящая из различных областей, каждая из которых отвечает за определенные функции.

Например, моторная кора головного мозга отвечает за планирование, контроль и выполнение произвольных движений. Она передает сигналы нашим конечностям, позволяя нам совершать осознанные действия. Представьте, что произойдет, если моторная кора полностью активируется. Это приведет к хаотичным, неконтролируемым движениям. Человек начнет непроизвольно дергаться, его руки и ноги перестанут подчиняться.

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В научной статье невролога Дэниела Грэма говорится о том, что если бы весь мозг одновременно активировался на 100%, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Наиболее ярким примером такой чрезмерной активации является эпилептический припадок. Во время приступа эпилепсии наблюдается аномально высокая синхронизированная активность нейронов в различных областях мозга.

Подробнее об этом рассказал в своем видео биолог @Scinquisitor