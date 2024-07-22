Подорожник – растение, которое издавна используется в народной медицине для лечения различных недугов. Многие из нас в детстве прикладывали его листья к ссадинам и порезам. Но действительно ли подорожник обладает целебными свойствами с научной точки зрения?

Подорожник действительно способствует более быстрому заживлению ран. Это связано с наличием в растении аллантоина – соединения, стимулирующего регенерацию клеток. Данный эффект был подтвержден в исследовании.

Но при сопоставлении результатов различных исследований, посвященных целебным свойствам подорожника, выяснилось, что эффекты этого растения не столь существенны, как может показаться на первый взгляд.

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Хотя подорожник и демонстрирует определенные биологические эффекты, их клиническая значимость остается под вопросом. Наблюдаемые эффекты часто оказываются слабыми или непостоянными при сравнении разных исследований.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Scinquisitor.