Процесс старения является естественным продолжением процессов роста и развития организма. На протяжении детства и юности различные биологические механизмы способствуют нашему росту, созреванию и развитию. Однако со временем эти же процессы начинают работать против нас, вызывая постепенное ухудшение функций организма и, в конечном итоге, приводя к старению и смерти.

Как работают генетические тесты

Несмотря на неизбежность старения для большинства людей, существуют редкие генетические заболевания, при которых этот процесс сильно замедлен или наоборот усилен. Одним из таких заболеваний является прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда), при котором дети рождаются нормальными, но вскоре после рождения начинают стремительно стареть. В возрасте 10-13 лет они уже выглядят как 70-80-летние старики. Однако их умственное развитие при этом не страдает.

Подробнее о процессе старения смотрите в видео.