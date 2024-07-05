Жизнь в многоэтажных домах стала неотъемлемой частью современных городов, но мало кто задумывается о потенциальных рисках для здоровья, связанных с проживанием на верхних этажах. Исследования показывают, что такой образ жизни может негативно сказываться на физическом и психическом состоянии человека.

На верхних этажах концентрация вредных веществ и пыли может быть выше из-за городского смога и промышленных выбросов. Длительное воздействие загрязненного воздуха повышает риск респираторных заболеваний и аллергических реакций.

Неявные сигналы организма о нехватке воды

Также, психологическое здоровье тоже может страдать. Так как жизнь на этажах от тридцатого и выше влияет на циркадные ритмы. Жители верхних этажей часто подвергаются более интенсивному воздействию солнечного света, что может нарушать естественные биоритмы и приводить к проблемам со сном.