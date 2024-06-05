Марганцовка, или перманганат калия, широко применяется в медицине благодаря своим антисептическим и дезинфицирующим свойствам.

Это вещество используется для обработки ран, ожогов и других повреждений кожи, а также для промывания желудка при отравлениях. Раствор марганцовки часто применяется в стоматологии для лечения воспалительных заболеваний полости рта.

Как работают антибиотики

Однако, несмотря на безусловную пользу в медицинской сфере, с 2014 года в России был введен запрет на свободную продажу марганцовки в аптеках без рецепта. Такое решение было принято из соображений безопасности и для предотвращения возможного использования этого вещества в противоправных целях.

Марганцовка, будучи сильным окислителем, может использоваться для изготовления взрывчатых и наркотических веществ.