Ученые из Университета штата Огайо провели исследование и обнаружили эффективный способ избавиться от стойкого запаха чеснока. Как известно, чеснок содержит серосодержащие соединения, которые и придают ему характерный аромат. Эти же соединения остаются на коже, во рту и дыхании после употребления чеснока.

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Однако ученые выяснили, что кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир или простокваша, помогают быстро нейтрализовать неприятный запах. Дело в том, что молочная кислота, содержащаяся в этих продуктах, вступает в реакцию с сернистыми соединениями чеснока, расщепляя их и устраняя источник запаха.

Подробнее об этом врач Сергей Малоземов.