Ученым удалось разработать метод, позволяющий точечно редактировать воспоминания грызунов. Хотя эксперименты проводились пока только на мышах, результаты открывают дверь к потенциальному применению этой технологии для людей в будущем.

Суть метода заключается в том, что определенные нейроны, отвечающие за конкретные воспоминания, помечаются специальными светочувствительными белками. Затем, используя точечное освещение лазером, ученые могут активировать или деактивировать эти нейроны, тем самым воссоздавая или стирая соответствующие воспоминания.

Что называется «мозгом костей»

В ходе одного из экспериментов ученые пометили нейроны мышей, активировавшиеся во время спаривания. Позже, когда грызуны оказывались в стрессовой ситуации, активация этих нейронов вызывала у них приятные воспоминания о спаривании, что помогало снизить уровень стресса.